Ismael Bennacer, autore dell'unico gol del Milan nella sconfitta contro il Torino, ha espresso ai microfoni di Sportitalia la sua amarezza per l'esito di questa stagione dei rossoneri: "Siamo dispiaciuti per l'Europa perché volevamo andare più avanti. In campionato siamo secondi, ma al Milan non basta arrivare secondi. Abbiamo voglia di vincere, dentro abbiamo questo spirito".