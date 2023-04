"Posso giudicare la stagione solo quando è finita, dopo l'ultima partita. Finora i giocatori hanno fatto molto bene. Vedo la squadra in ottima forma e voglio dimostrarlo sul campo". Ha detto Roger Schmidt in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l'Estoril Praia, primo impegno da affrontare dopo l'eliminazione dalla Champions per mano dell'Inter.

Dopo la partita contro i nerazzurri, ha dato la sua opinione sul VAR. Ora, con più calma, cosa ne pensi del VAR nel calcio e in particolare in Portogallo?

"La mia affermazione è stata in qualche modo influenzata da quanto accaduto nelle ultime tre partite, in cui eravamo molto scontenti. In quelle partite avremmo potuto subire un rigore in ognuna delle sfide. Ma aveva anche a che fare con quella che è la mia opinione nel suo insieme. Sono stato in Cina con il VAR, in Olanda con il VAR e ora in Portogallo. Se mi chiedessi: il calcio dovrebbe continuare ad avere il VAR o no? Direi di no. Poiché ci sono molte decisioni diverse, a volte il VAR interferisce, a volte no, a volte esiste la comunicazione con l'arbitro, a volte no. A mio avviso, darei tutta la responsabilità agli arbitri, lasciandoli prendere le proprie decisioni. Non avranno sempre ragione, ma questo è il calcio. Per me è più frustrante avere il VAR e vedere le decisioni sbagliate. Se non ci fosse il rigore contro l'Inter senza VAR, direi che è stato difficile vederlo e accettarlo. Ma avere il VAR e vedere nessun controllo al VAR o tentativo di cercare di prendere la decisione giusta è più frustrante. È la mia opinione, accetto che il VAR continui ad essere utilizzato, ma non mi piace".