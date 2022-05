Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mehdi Benatia, ex difensore di Roma e Juventus oggi agente di calciatori, non ha nascosto il proprio stupore di fronte all'idea di vedere Paulo Dybala all'Inter la prossima stagione: "Avrei voluto vederlo a Torino per altri 6-7 anni. Non so quali dinamiche abbiano influito sulla separazione, ma sono certo che Paulo sia un calciatore e una persona fantastica. Per me sarebbe davvero strano vederlo con la maglia dell’Inter, considerando la rivalità tra le due squadre".