Intervistato da Sportitalia, l'ex Genoa Fernando Belluschi, che a 40 anni continua a giocare in Argentina con l'Estudiantes, ha parlato di vari argomenti tra cui Alexis Sanchez e Lautaro Martinez: "Con Sanchez ho giocato tanti anni fa, eravamo molto giovani al River, ma già si poteva vedere la sua classe, differente. Era ed è sempre avanti a tutti gli altri. L'età non conta per lui perché pensa molto più velocemente della media dei calciatori che ha intorno. Quindi può essere molto decisivo anche se fra gli avversari ci sono dei giovani che corrono di più. Mi piace molto e al di là che con i suoi gol, credo che possa dare una grossa mano all'Inter aiutandola a giocare e creare, cose che a tratti le sono mancate la scorsa stagione".

Lautaro Martinez è partito molto bene ma nelle ultime partite è sembrato in calo: "Martínez è fra i 5 migliori attaccanti in assoluto. Prima di tutto è Campione del Mondo e l'anno scorso ha fatto molto bene. E' il capitano dell'Inter ed è fra i migliori di tutti, lo dimostra giorno dopo giorno con la sua crescita esponenziale".