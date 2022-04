"Il quadro di perdite si avvicina più ai 2 miliardi che al miliardo e mezzo, è tragico. E manca qualche bilancio ancora. Anche durante i due anni di pandemia i costi hanno continuato a crescere, abbattendosi su un calcio già in gravi difficoltà, e il deficit adesso è monstre". Parole dure quelle espresse dal giornalista esperto di finanza calcistica del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo che ai microfoni di TMW Radio fa il quadro della situazione attuale della situazione economica del calcio italiano: C'è chi riuscirà a venirne fuori, chi ha forza alle spalle, sarà più difficile per i medio-piccoli che hanno sì perso meno ma con una minore disponibilità e dovranno stringere la cinghia. Negli ultimi anni le plusvalenze sono state mediamente 7-800 milioni a stagione, ma ora le circostanze sono cambiate rispetto a prima della pandemia e si perdono anche più giocatori a parametro zero, cosa che fa assottigliare le entrate. Il tema del debito si sta incartando su se stesso: se non puoi fare altro che abbassare i costi, finisci per calare la competitività".