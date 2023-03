Romelu Lukaku, neo vice capitano della Nazionale belga al pari di Thibaut Courtois, da stasera indosserà la maglia numero 10 dei Rode Duivels, in campo a Solna contro la Svezia di Zlatan Ibrahimovic per la gara che apre il girone F di qualificazione a Euro 2024. Big Rom l'ha presa in eredità da Eden Hazard, cedendo la sua nove a Leandro Trossard.