Dopo il pari in rimonta stappato a un'Italia ridotta in dieci uomini per quasi un'ora di gioco, il Belgio domani andrà alla caccia di punti importanti in Nations League contro la Francia, priva di Kylian Mbappé. Un vantaggio sicuramente, ma non tale da portare i Rode Duivels a sottovalutare la potenza di fuoco della squadra di Didier Deschamps: "Certo, Mbappé è speciale. Ma guardate che giocatori possono schierare in attacco: Barcola, Thuram, Kolo Muani…", ha detto il ct Domenico Tedesco. Prima di spiegare la ricetta per provare a battere i vicecampioni del mondo: "Dovremo sfruttare le nostre occasioni, avremo bisogno dei nostri tifosi. Non sarà possibile pressarli per 90 minuti, dovremo difendere bene. Dobbiamo migliorare tutto, i risultati negativi con la Francia sono una grossa motivazione".