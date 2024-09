A poche ore dal calcio d'inizio del derby, Gianfranco Bedin, una delle colonne della Grande Inter, si è espresso sulla grande sfida tra nerazzurri e rossoneri ai microfoni de IlSussidiario.net: "Il derby è sempre il derby, partita speciale che sfugge a ogni pronostico, può sempre succedere di tutto. È vero che l’Inter viene da 6 successi consecutivi col Milan ma è una partita che non si può prevedere fino in fondo. È un derby. L’Inter ha fatto una grande partita col Manchester City, tutti i giocatori hanno giocato bene. Il City è una delle squadre migliori del mondo. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni da gol. Certo ci presentiamo a questo derby col morale molto alto.

Sarà la rinascita di Lautaro Martinez?

"Lautaro è un grande attaccante, un grande giocatore, sicuramente tornerà quello che conosciamo. Non penso che si possa mettere in discussione uno come lui!".

Come vede la sfida delle panchine tra Simone Inzaghi e Paulo Fonseca?

"Sono tutti e due allenatori di valore tecnico che interpretano il calcio in modo diverso. Fonseca è un allenatore che ha dimostrato la sua bravura nella sua carriera. Simone Inzaghi ha già raggiunto grandi risultati, sta crescendo, ha la fiducia della società. È un grande allenatore".

Il suo pronostico su Inter-Milan?

"1-X-2".