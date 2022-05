Un ascoltatore di Radio 24 interviene nel corso di ‘Tutti Convocati’ definendo l’eventuale Scudetto dell’Inter come ‘rubato’ evocando episodi arbitrali dubbi anche nella finale di Coppa Italia ed Evaristo Beccalossi risponde per le rime: “A me va bene tutto, ma i termini come rubare che parole sono? Il campionato è bellissimo, il Milan può vincerlo. Rispettiamo le qualità di tutte le squadre, se no facciamo tutti i fenomeni. Poi il rammarico ci sta, però tutte le squadre hanno avuto periodi positivi e negativi. Impariamo ad apprezzare le squadre. Io faccio fatica a parlare di calcio così, con tutti che sentenziano”.

Ma il secondo posto dell’Inter sarebbe un’occasione persa? “L’Inter può ancora vincere lo Scudetto. Poi, per come se ne parlava a luglio con tutte le difficoltà legate alle cessioni, per me è un’annata positiva. Se andiamo nel dettaglio, poi, abbiamo pareggiato alcune partite nelle quali serviva più fortuna (il termine è più colorito, ndr). Penso al derby, dove ero a San Siro a sei metri dal campo: non avevo mai avuto la sensazione che l’Inter potesse perdere, poi sono uscito dallo stadio e ho visto il 2-1. Da quella partita si è ribaltato tutto. Ma questo è il calcio, l’Inter in questi due anni ha fatto comunque grandi cose”.