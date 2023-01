Non solo mercato nelle parole di Rodrigo Becao, difensore dell'Udinese, nell'intervista rilasciata al quotidiano AS. Il centrale brasiliano ha parlato anche ampiamente della sua esperienza in Italia, contraddistinta anche da alcuni successi di pregio specie all'inizio di questa stagione: "Le sei vittorie consecutive? Eravamo sicuri che il nostro lavoro fosse molto buono, ma la verità è che nessuno poteva immaginare così tanto. Momenti così non accadono spesso nel calcio e, quando accadono, non è mai un caso. La vittoria migliore? A livello collettivo direi il 4-0 con la Roma. Anche i giallorossi hanno continuato a spingere sul 2-0, ma noi abbiamo retto bene, chiudendo in contropiede. Ma battere l'Inter ha avuto un significato speciale. Da quando ero arrivato in Italia non ci era mai riuscito". Dopo, però, è arrivata una striscia di 10 gare a secco, compresa quella contro il Napoli: "Quest'anno sono i migliori, lo pensano e lo dicono tutti. Si vede che hanno qualcosa in più e meritano questa classifica, che non è un caso. Mi congratulo con loro e auguro loro che riescano a rimanere lassù fino alla fine. È una squadra che seguivo con affetto fin da piccolo".