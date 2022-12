"Che bel giocatooore ma soprattutto, che bella persona è Nicolò Barella. Vederlo giocare a basket in carrozzina con i bimbi della Bebe Vio Academy è stato fantastico! Ma è stato ancora più emozionante sentire i suoi commenti ed emozioni dopo". E' il commento pubblicato sui social da Bebe Vio, campionessa paralimpica mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico, su Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro è stato ospite speciale della Bebe Vio Academy di Via Iseo a Milano.