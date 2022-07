Gleison Bremer è stato accostato all'Inter per diversi mesi, per poi cedere all'improvviso inserimento e chiusura immediata della Juventus che lo ha portato ad un trasferimento fast, da una parte all'altra della Mole. A parlarne è l'ex direttore sportivo del Torino, Massimo Bava: "Gleison ha scelto uno dei due importanti club che lo volevano, oltre al discorso economico tra società che è stato un vantaggio per la plusvalenza incredibile creata dal Torino. È stato fondamentale il rilancio degli ultimi giorni della Juventus. Poi, onestamente, non sono stupito più di nulla, perché tanto la differenza la fa sempre il Dio denaro. Quando arriva un'offerta del genere, tutti i giocatori diventano cedibili. E ragionando da direttore sportivo, l'equilibrio viene sempre rotto nel momento in cui iniziano ad offrire così tanto. È un po' il gioco delle parti negli affari? Assolutamente, dal tavolo si sono alzati tutti soddisfatti" ha detto alla redazione di TuttoJuve.com.