"Con un pizzico di fortuna in più la Fiorentina avrebbe potuto vincere la finale contro il West Ham. I viola devono essere orgogliosi di ciò che hanno fatto, anche guardando alla prestazione offerta in finale di Coppa Italia con l'Inter", dice a TMW Graziano Battistini, agente tra gli altri di Alessio Cragno, giocatore entrato più volte, in passato, nelle cronache di mercato dei nerazzurri e sul quale spiega: "Il Monza coi fatti ha dimostrato di volerlo a tutti i costi l'estate scorsa. L'ha comprato e ha messo dei soldi per averlo. Purtroppo però non gli è mai stata data l'opportunità per mostrare le sue qualità. È stata una stagione difficile, grottesca, in cui Alessio ha perso anche il posto in Nazionale. Nessuno gli ha mai regalato nulla in carriera e lui è sempre lo stesso, è un portiere di alto livello che giocherebbe ovunque. Adesso si tratta solo di trovare la soluzione giusta col Monza per permettergli di rimettersi in carreggiata da un'altra parte. Rafforzarsi? Più di così è impossibile perché ha due coglioni grossi come angurie. Ha una grande capacità di reazione, non molla mai e c'è sempre con la testa. Proprio queste caratteristiche, insieme alle sue qualità tecniche, l'hanno portato fino in Nazionale".

Che finale si aspetta in Champions fra Inter e Manchester City?

"Il City è la squadra più forte del mondo, è una corazzata, ma di fronte si troverà l'Inter. In una partita secca credo che i nerazzurri possano assolutamente far valere le loro ragioni e giocarsi le loro carte. Per me è 51% Manchester City, 49% Inter. È ovvio che non devi sbagliare nulla contro Guardiola. A Inzaghi servirà anche un pizzico di fortuna, cosa che sarebbe servita alla Roma e pure alla Fiorentina ieri".

Che mercato si aspetta in Italia durante quest'estate?

"Comanderà l'indice di liquidità. L'Inter deve cercare di mettere a posto tante cose, la Juve deve essere molto oculata, il Milan vorrà fare un certo tipo di operazioni... Sarà un mercato di idee, un po' più di basso tono a livello economico ma questo non significa che non sarà frizzante".