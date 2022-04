Nuovo volto nella scuderia Puma, ed è un volto nerazzurro. Alessandro Bastoni ha firmato un accordo con il brand, come da lui stesso confermato: "Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Puma. Mi è sembrata una scelta naturale per me e sono davvero orgoglioso di questa partnership con uno dei brand che hanno fatto la storia non solo nel mondo del calcio".

Fanno già parte di Puma anche campioni del calibro di Luis Suarez e Neymar.