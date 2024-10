Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, è intervenuto al "Festival dello Sport" di Trento per parlare dell'avvio di stagione dei bianconeri. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW e dagli altri media presenti, a partire dall'infortunio di Bremer: "La Juve ha perso tanto, Bremer è un giocatore che è cresciuto fino a diventare un leader della squadra per le prestazioni che fa e per quello che dà agli altri compagni. È chiaro poi che nel gioco di Thiago Motta tutti possono entrare, è un allenatore che dà un impatto a tutta la squadra".

Sul primo approccio di Thiago Motta al mondo Juve: "Con lui la Juve sta facendo un percorso interessante e diverso quest'anno. Le sue scelte dipendono da quello che vede, così dà uno stimolo a tutto il gruppo. Alla Juve ovviamente gestisce una squadra diversa dal Bologna, con altre caratteristiche. I bianconeri stanno ancora trovando la quadra giusta, ci vorrà del tempo".

Se la rosa della Juve è abbastanza attrezzata: "Vedremo, quella della Juve è una rosa lunga ma non così grande ed esperta per fare entrambe le competizioni. La Champions quest'anno è ancora più impegnativa".