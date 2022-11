Pari in extremis per il Bari contro il Como al Sinigaglia, risultato che il tecnico biancorosso Michele Mignani commenta così nel dopopartita: "Nel secondo tempo abbiamo avuto un altro atteggiamento e abbiamo fatto bene. Il Como al di là della classifica ha nomi importanti e caratteristiche altrettanto importanti. Quella lariana è una squadra forte e lo ha dimostrato nelle ultime uscite". Il gol dell'1-1 è arrivato dal dischetto per opera dell'ex interista Ruben Botta, inizialmente tenuto in panchina.