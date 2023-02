Via Eddie Salcedo, dentro Sebastiano Esposito. Passato un giocatore arrivato dall'Inter ad un altro, Michele Mignani, tecnico del Bari, parla così del suo nuovo attaccante alla vigilia della partita di campionato contro la Spal: "È un ragazzo molto giovane, che probabilmente ha pensato che la sua carriera calcistica sarebbe stata tutta in discesa. A 20 anni cominci a diventare un ometto e la vita ti mette di fronte a delle realtà che non ti aspetti. Deve essere bravo lui adesso a reagire ed alzare la testa. Credo che abbia tutte le possibilità per diventare un giocatore di un certo livello. Ha qualità e doti.