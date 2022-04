Il presidente della Federnuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, intervistato da GR Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone' si è detto deluso per i 700 milioni che il Pnrr ha riservato allo sport, sostenendo che sarebbero serviti molti più soldi per rilanciare l'impiantistica sportiva in Itali: "Siamo indietro. Credo che sarebbero serviti 3 o 4 miliardi per far sì nei prossimi anni di avere una attrezzatura di impiantistica sportiva valida per poter guardare al futuro. Abbiamo bisogno di palestre e di piscine e che i costi di gestione siano coperti. Ben vengano gli stadi ma prima di questi cerchiamo di rinverdire il patrimonio impiantistico che in Italia fa veramente pietà"