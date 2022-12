Ospite speciale per la Bebe Vio Academy di Via Iseo a Milano: era presente infatti il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella , che per un giorno ha fatto da 'assistente' alla campionessa paraolimpica della scherma scherzando e giocando coi tanti ragazzi presenti. "Il fatto che Nicolò sia venuto a provare gli sport paralimpici è splendido. E poi mi sembra che si stia divertendo". Impressione confermata dallo stesso giocatore: "È una bellissima esperienza, posso solo fare i complimenti per un progetto del genere. Spesso noi non ci rendiamo conto di cosa sia questo mondo, fatto di persone che ti danno tanto. Anche solo una partita di basket con loro è una cosa emotivamente molto bella.

Ringrazio Bebe per la serata, la porterò dentro. Lo sport è un modo per lasciare fuori i problemi della vita. Che siano 10 minuti, 50 o 90, ti dimentichi di tutto. E poi lo sport ti apre all’inclusione. In campo non c’è differenza, da piccoli si facevano le squadre per il calcetto e il basket, l’importante era solo divertirsi, come qui. Tornare? Se Bebe non mi fa provare la scherma non potrò fare diversamente”.