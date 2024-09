Nicolò Barella ha parlato così a Sky Sport dopo il pari dell'Etihad: "Sicuramente è bellissimo giocare in questi palcoscenici, due squadre forti che hanno dimostrato il perché abbiamo giocato la finale. E' una questione di episodi, ci siamo divertiti dimostrando di potercela giocare con tutti; questa è la cosa più importante. Venire qui a giocare contro il City è difficilissimo, l'atteggiamento ha fatto la differenza. Tutti hanno lasciato tutto sul campo con qualità. Speriamo di dimostrare ancora tanto. Non penso quelle di Guardiola siano parole di circostanza, possiamo dire la nostra. Ci sono gli episodi a indirizzare, ma la dimostrazione di oggi è che questo è il nostro livello. Dobbiamo continuare così".

Derby? "Il Milan ci darà del filo da torcere, come normale che sia. E' una partita importante emotivamente, non conta come arrivi ma cosa metti in campo. Faremo di tutto per vincere".