Nicolò Barella, intercettato dai microfoni di Sky Sport, ha commentato il pari nerazzurro sul campo del Barcellona: "Sicuramente mi sarebbe piaciuto vincere. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere, speriamo di essere usciti dal momento buio che abbiamo avuto in campionato. Questa prestazione deve essere la conferma del lavoro che stiamo facendo da anni, non una parentesi. In alcuni periodi le cose non girano e sembra tutto difficile. Con l'aiuto dei compagni e della società, facendo gruppo, se ne può uscire. Oggi abbiamo dimostrato di esserci".