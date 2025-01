Nicolò Barella ha commentato la netta vittoria dell’Inter per 3-0 contro il Monaco ai microfoni di Inter TV, sottolineando l’importanza del successo e della qualificazione diretta agli ottavi di Champions League: "Vincere oggi significa giocare due partite in meno, ed è un vantaggio importante con il calendario fitto che abbiamo. Ci siamo riusciti e siamo molto felici per la classifica finale", ha dichiarato il centrocampista nerazzurro.

Barella ha poi evidenziato come la squadra abbia gestito bene la partita, senza affidarsi solo agli episodi: "Quando le partite si mettono così è più facile, ma serve bravura e non solo fortuna. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, prendiamo questa vittoria e il passaggio del turno. Ora vedremo cosa ci riserverà il sorteggio".

Infine, il numero 23 nerazzurro ha ribadito che l’Inter punta in alto in tutte le competizioni: "Le ambizioni sono le stesse in campionato e in Champions, vogliamo arrivare fino in fondo. Daremo il massimo in ogni partita e vedremo cosa succederà".