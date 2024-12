Tre gol per tre punti, l'Inter esce da Cagliari a punteggio pieno e conclude il 2024 in bellezza. A sottoscrivere la vittoria dell'Unipol Domus sono Bastoni, Lautaro e Calhanoglu che consegnano a Simone Inzaghi altri tre fondamentali punti per una corsa scudetto che non vede rallentamenti dei campioni in carica. A presentarsi a DAZN al fianco del capitano è anche il 'padrone di casa', Nicolò Barella, eletto anche MVP del match. Di seguito le parole del centrocampista: "Bisogna ringraziare il mister per come ci fa stare, per ciò che ci dà. Poi gli interpreti che scendono in campo siamo noi però, come dico sempre, questo è un gruppo incredibile che va sempre nella stessa direzione. E questa è la cosa più importante, la più importante di tutte".

Sull'assist a Lautaro:

"È sempre bello fare assist. Ho sempre detto che preferisco fare assist al gol ed è la verità. Sono contento per lui perché se lo merita, lavora tanto per la squadra. Ma lo meritano tutti gli attaccanti perché fanno tutti un lavoro incredibile".

Che gara vi aspetta con l'Atalanta?

"Sarà una bella partita tra due squadre forti, l'Atalanta quest'anno ha fatto uno step ulteriore per colmare il gap. Bisogna fargli i complimenti ma noi lavoriamo sempre allo stesso modo, per noi sono difficili tutti gli avversari e ci faremo trovare pronti".

