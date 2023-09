Eliminato dalle Coppe europee prima dall'Inter e poi dal Manchester United nella passata stagione, ora Xavi Hernandez vuole cambiare pagina anche oltre i confini spagnoli con l'obiettivo di portare il Barcellona almeno agli ottavi di finale della Champions League: "L'anno scorso non eravamo abbastanza forti per competere, adesso vogliamo fare il salto - ha spiegato il tecnico dei catalani in conferenza stampa -. Abbiamo fatto bene a livello nazionale, ma non in Europa.

Questa è la competizione perfetta per farci fare un ulteriore step. La qualificazione agli ottavi è l'obiettivo, non lo raggiungiamo da due anni. Dobbiamo andare passo dopo passo e cercare di arrivare primi nel girone".