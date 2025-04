Attenzione altissima dentro e fuori dallo stadio quella che verrà impiegata a Barcellona il prossimo 30 aprile, quando al Lluis Companys de Montjuic si giocherà la semifinale d'andata di Champions League tra i catalani di Flick e l'Inter di Simone Inzaghi. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport la partita di giorno 30 è stata giudicata ad alto rischio ed è pertanto finita nella lista delle partite segnalate settimanalmente con tanto di cerchietto rosso dalla Commissione permanente della Commissione statale contro la violenza e il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport.

"La cosa non vuol dire che quella di Barcellona sia una trasferta a rischio per i tifosi nerazzurri - si legge sulla Gazza - ma che le autorità applicheranno un protocollo di massima sicurezza proprio per evitare incidenti. Un atto dovuto considerata l’importanza della sfida e la possibile presenza di gruppi di Ultras. Il Barça da tempo ha sciolto tutte le formazioni di tifo organizzato, ma sacche di teppismo restano attive attorno al club". Oltre a Barcellona-Inter, sono finiti sotto la lente d'ingrandimento anche la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid in programma sabato a Siviglia, Osasuna-Siviglia di Liga e Mirandes-Burgos e Racing Santander-Deportivo di Segunda.