Intervenuto in compagnia dei colleghi di Cronache di Spogliatoio, Federico Balzaretti si è soffermato sulle prestazioni di Acerbi: "Mi piace tantissimo, ha una concentrazione, una grande leadership. L’Inter con lui e senza lui cambia moltissimo. Buongiorno? Mi ha impressionato in campo aperto con Thuram, reggerlo nella specialità di Thuram vuol dire aver fatto davvero una grande grande cosa. Acerbi e Buongiorno sono straordinari sull’uomo, nelle letture l’interista è ancora superiore. Ma sul difensore del Napoli parliamo del giocatore più forte in assoluto probabilmente".