Marco Ballotta, ex portiere di grande fama in Serie A con un'esperienza anche in nerazzurro, oggi dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse. Nell’intervista Ballotta, oltre ad aver parlato della Lazio di Maurizio Sarri e del percorso del Parma in Serie B, ha espresso la sua opinione sulle principali candidate allo scudetto: “La Juventus non la vedo tagliata fuori, può competere per questo obiettivo. È un po' al di sotto di Inter, Milan e Napoli ma è sempre la Juve e non gioca le coppe.

Vedremo tra un paio di mesi quanto le competizioni europee avranno rubato alle altre. Davanti a tutte, comunque, c’è l’Inter, perché, pur cambiando tantissimo in estate, è uscita comunque rafforzata dal calciomercato”.