L'ex portiere di Modena, Lazio e Inter Marco Ballotta, raggiunto da JuventusNews24.com, non ha dubbi nel definire la squadra nerazzurra la nuova favorita per lo Scudetto: "Al momento dico l’Inter, perché è quella che può avere il punto di vantaggio se vince il recupero contro il Bologna. Adesso devono parlare i numeri. Non potranno gestire solo quel punto di vantaggio, però sei davanti ed è sicuramente un vantaggio. Ma quest’anno mi sembra quasi che nessuno voglia vincerlo questo scudetto. Ci sono compagini lì davanti che non sono attrezzate per poter lottare sempre per portare a casa il risultato: l’Inter era quella più completa dal punto di vista dell’organico, ma anche lei ha avuto tanti alti e bassi".