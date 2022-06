Ci vuole sano realismo per analizzare il momento storico che sta vivendo la Nazionale di calcio bosniaca. A dirlo è Elvir Baljić, ex attaccante che vanta un passato anche al Real Madrid: "Ognuno ha una visione diversa della cosa, ma per quanto mi riguarda il cambio generazionale è un problema - le sue parole riportate da Sport1 -. Avevamo una grande squadra, sono rimasti Dzeko e Pjanic ma non è ancora stata creata una base. Abbiamo due leader, quindi è troppo poco. Da noi il problema è anche la qualità individuale, nel senso che a volte può essere utile anche un giocatore che te la risolve da solo".