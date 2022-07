Intervistato dal quotidiano Libero, Abel Balbo, ex attaccante della Roma, ha parlato del connazionale argentino Lautaro e di Lukaku come la miglior coppia gol del campionato: "A inizio stagione partono come il duo migliore perché hanno già fatto cose straordinarie insieme e sono affiatatissimi. Il ritorno di Big Rom farà bene anche a Lautaro". Dall'Inter alla Roma che ha preso Dybala: la Joya può essere un colpo da scudetto? "Sicuramente si. È un giocatore straordinario, uno dei pochi in circolazione che fa davvero la differenza. Con Paulo la Roma fa un salto di qualità importante e ora può lottare tranquillamente alla pari con le milanesi e la Juve per il titolo". Per i giallorossi in arrivo anche Wijnaldum. "Per me la Roma è già forte e completa così - ha analizzato Balbo -. Certo, se arriva anche l'olandese il livello si alzerebbe ulteriormente, e a quel punto i giallorossi sarebbero davvero al top per vincere il campionato".