Dopo le esperienze con Renate e Pro Sesto, Fabrizio Bagheria, 21enne portiere di proprietà dell'Inter, sarà il nuovo estremo difensore della formazione marchigiana della Recanatese, tornata in Serie C dopo 64 anni di assenza. Il tecnico giallorosso Giovanni Pagliari lo presenta così: "Ho avuto modo di visionare dei filmati: in C ha collezionato poche presenze ma è giovane, viene da una scuola importante come quella dell’Inter ed ha i mezzi per compiere progressi significativi. D’altronde una società come la Recanatese qualche scommessa la deve pur tentare, non è che possiamo permetterci o concederci contratti giganteschi. Lo sapevamo e sarà uno stimolo ulteriore per darci dentro".