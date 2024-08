In vista degli impegni in Uefa Nations League, Ralf Rangnick ha stilato la lista dei giocatori chiamati a rappresentare l’Austria. Tra i giocatori convocati dal ct, come si legge sul sito ufficiale, compare anche l’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic. Di seguito la lista completa dei giocatori che affronteranno Venerdì 6 settembre alle 20:45 la Slovenia e lunedì 9 settembre (ore 20:45) la Norvegia:

PORTIERI: Niklas HEDL, Patrick PENTZ, Alexander SCHLAGER.

DIFENSORI: Samson BAIDOO, Kevin DANSO, Philipp LIENHART, Phillipp MWENE, Stefan POSCH, Alexander PRASS, Leopold QUERFELD, Maximilian WÖBER.

CENTROCAMPISTI: Christoph BAUMGARTNER, Florian GRILLITSCH, Marco GRÜLL , Konrad LAIMER, Marcel SABITZER, Romano SCHMID, Matthias SEIDL, Nicolas SEIWALD, Kevin STÖGER, Patrick WIMMER.

ATTACCANTI: Junior ADAMU, Marko ARNAUTOVIC, Arnel JAKUPOVIC.