Nel tentativo di ingraziarsi tutti gli dei buoni del calcio in prospettiva rimonta del risultato della gara di andata, il Bayern Monaco interpella colui che fu l'eroe del ribaltone di San Siro della Coppa UEFA 1988-89, quando i bavaresi, che partivano da uno 0-2 interno, vinsero 3-1 ed eliminarono l'Inter di Giovanni Trapattoni. Anche e soprattutto grazie alle parate di Raimond Aumann, che ai microfoni del sito ufficiale della Stern des Südens rievoca quella serata storica, sottolineando in primo luogo il fastidio nel vedere i suoi ex compagni Andreas Brehme e Lothar Matthäus festeggiare come matti dopo la vittoria dell'Olympiastadion: "Lothar mi perdonerà oggi. E anche Andy, che purtroppo non è più con noi, mi perdonerà; ma entrambi si lasciarono andare festeggiando come fossero dei re dalla tribuna principale. Quello fa un ulteriore incentivo per noi. Ci siamo detti: vediamo chi ride per ultimo. Nessuno scommetteva su di noi, l'Inter era una super squadra, ma a Milano volevamo dimostrare almeno una volta di essere il Bayern Monaco e vendere la pelle al prezzo più alto possibile".

E a proposito di 'prezzi', Aumann svelò l'ulteriore molla motivazione usata dal Bayern per incentivare la rimonta: "Uli Hoeneß ha raddoppiato i bonus prima del calcio d'inizio. È stato sicuramente bello, ma i soldi da soli non possono motivare nessuno in una giornata come questa. Eravamo così motivati ​​da voler raggiungere l'impossibile". La situazione oggi è ben diversa, più agevole a suo dire per la formazione di Vincent Kompany: "Il Bayern ha tutte le possibilità di prevalere a Milano. Nonostante gli infortuni, ha ancora un'ottima rosa. E ha un grande allenatore. Posso dare loro solo un consiglio: credete nelle vostre qualità, sono eccezionali. Allora tutto è possibile. Certo, sarà incredibilmente difficile sopravvivere lì. Ma credo che la nostra squadra possa farcela se si concentra su se stessa e dà il massimo. Dopotutto, tutti nel club hanno il sogno della finale in casa il 31 maggio. La squadra è in grado di passare il turno e confido che a Milano farà progressi. Come tutti sappiamo, i conti si fanno alla fine".