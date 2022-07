Tommaso Augello, difensore della Samp, squadra con la quale è attualmente in ritiro, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti sul luogo, con i quali ha chiacchierato di passato, presente e futuro. Tra i tanti argomenti trattati, l'ex Spal ha anche parlato del gol segnato all'Inter: "Meglio il gol contro l'Inter o l'assist nel derby? Sicuramente meglio l'assist a Sabiri nel derby perchè è stato il gol vittoria. Sicuramente quello. Poi fare gol contro l'Inter, per me personalmente, è qualcosa di molto particolare e molto bello".