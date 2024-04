Titolare oggi contro l'Empoli, il portiere dell'Inter Emil Audero parla così ai microfoni di Inter TV dopo il 2-0 di oggi contro i toscani: "È stata una partita forse un po' più complicata del previsto, soprattutto nel primo tempo dove ci hanno messi in difficoltà. Il fatto che sia arrivano anche un clean sheet fa ancora più piacere. Ciò che contava era andare alla vittoria dopo il pareggio contro il Napoli, volevamo tornare ai tre punti e dare un segnale. La fortuna di avere dei compagni così è questa, chi gioca gioca e il risultato è sempre lo stesso. È la forza di questo gruppo, chi c'è vuole sempre dare il massimo e mettere la propria firma sui risultati".

Due battute anche sul suo difficile ruolo di dodicesimo uomo: "Quando non si ha la continuità del giocare con più frequenza, quando si è chiamati in causa bisogna essere forti mentalmente e ritornare nei ritmi della gara subito. L'allenamento è quello che fa la differenza, quando c'è da rispondere penso che il lavoro alla fine ripaga. Non avendo modo di sfogare tutto in partita cerco di farlo in più possibile in allenamento".