Giorgio Scalvini rischia di veder sfumare il sogno di prendere parte ai prossimi Europei. Il difensore dell'Atalanta è infatti uscito dal campo nei minuti finali del match contro la Fiorentina a seguito di un infortunio: i primi accertamenti parlano di trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Scalvini si è fatto male al ginocchio da solo, nel tentativo di fronteggiare Ikoné sulla fascia, e ha lasciato il terreno di gioco a braccio accompagnato da due membri dello staff medico. Per capire se c'è anche l'interessamento dei legamenti bisognerà aspettare altri accertamenti, tra domani e martedì.

Le sensazioni, però, non sono positive. Pessima notizia per Luciano Spalletti, che ha già dovuto fare i conti con il forfait di Francesco Acerbi che andrà sotto i ferri per risolvere il problema di pubalgia.