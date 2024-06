Luca Percassi, ad dell'Atalanta, è uno dei dirigenti che ha preso la parola nel corso dell'incontro avvenuto quest'oggi a Parma nell'ambito del Festival della Serie A. Stuzzicato sull'idea Scudetto per la Dea, il dirigente orobico non ha chiuso del tutto la porta: "Due giorni fa erano 14 anni dal ritorno di mio papà all'Atalanta da presidente. L'obiettivo era quello di rimanere per 10 anni di fila in Serie A che non gli era mai successo. Dobbiamo continuare a ragionare così perché questa è la nostra realtà. Quello che abbiamo conquistato è stato grazie al nostro grande lavoro. Sognare non costa nulla, ma certe cose è giusto lasciarle ai sogni dei tifosi. Noi sappiamo qual è la nostra realtà, che è quella di una grande medio-piccola”.