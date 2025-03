Raggiunto da Gianlucadimarzio.com a margine della sconfitta della Nazionale svedese contro il Lussemburgo, Isak Hien, difensore dell’Atalanta e della Svezia, dribbla qualsiasi domanda relativa all'ultima sconfitta in campionato, quella patita contro l'Inter al Gewiss Stadium: “È un momento duro. Le aspettative prima della gara erano alte e noi non volevamo perdere in Lussemburgo. Ma il calcio è anche questo e martedi avremo l’occasione di rifarci. Sono qui con la nazionale e della sconfitta contro l’Inter non parlo“.