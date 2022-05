Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Marten de Roon ha parlato della corsa all'Europa League che, dopo la Roma già matematicamente qualificata, vede coinvolte la Fiorentina, impegnata stasera al Franchi contro la Juve, e la stessa Atalanta che a Bergamo sfida l'Empoli, reduce dal 4-2 subito in rimonta a San Siro contro l'Inter: "Non vedo una Juve che va a Firenze demotivata. Di loro mi fido molto, ma non possiamo sperare negli altri. E l’Empoli avrà la testa libera, sarà pericoloso: si è visto contro l’Inter", le parole del centrocampista della Dea.