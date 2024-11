Dopo il pareggio per 0-0 tra Aston Villa e Juventus in Champions League, l'allenatore Unai Emery ha espresso la sua insoddisfazione per l'annullamento del gol nel finale. Ai microfoni di Amazon Prime Video, Emery ha dichiarato:

"Non capisco bene cosa sia successo. L'arbitro aveva convalidato il gol, poi il VAR ha deciso diversamente, e questa analisi non mi è piaciuta. In Inghilterra, e anche in Europa, questo non è fallo, né per me né per la mia squadra".

Riguardo alla prestazione complessiva, Emery si è detto soddisfatto: "Sono soddisfatto della partita e del percorso della squadra. Il primo tempo è stato equilibrato, ma nel secondo abbiamo giocato meglio", ha concluso.