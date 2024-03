Arrivata l'ufficialità dell'assoluzione di Francesco Acerbi, Claudia Scarpari, moglie del difensore dell'Inter, si sfoga attraverso Instagram. Lo fa con un post semplice ma eloquente, rivolto a tutti coloro che hanno sparato sentenze nei confronti del marito: "Ora sciacquatevi la bocca!", scrive a commento della notizia sulla pagina 'Chiamarsi Bomber'.

In seguito, Scarpari ha anche mandato un messaggio a chi in questi giorni ha bersagliato con offese lei e la sua famiglia: "Cin cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno".