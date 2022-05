Nelle ultime ore la Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di dieci ultras del Milan (di età compresa tra i 23 e 50 anni). Sono accusati di lesioni per i fatti avvenuti nel derby dello scorso 5 febbraio, quando erano scesi dal secondo al primo anello blu aggredendo una decina di tifosi dell'Inter, come testimoniato da numerosi video circolati in rete.