La pausa dopo gli impegni con Inter e Nazionale è l'occasione per Kristjan Asllani per tornare a rivivere i suoi luoghi di origine: qualche giorno fa, il centrocampista nerazzurro ha visitato il villaggio di Kamunah insieme al padre e ad alcuni amici, come il campione di sollevamento pesi Briken Calja, il portiere Vokli Laroshi della formazione del Llapi, dal portiere 17enne Roers Roçi e dal giocatore del Turbina KF Redin Malaj.

Tutti insieme si sono allenati insieme allo stadio di Cërrik, paese dove Asllani è cittadino onorario e al cui sindaco Andis Salla ha regalato la sua maglia personale dell'Inter in segno di rispetto e riconoscenza.