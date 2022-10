A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sampdoria, Kristjan Asllani si sofferma ai microfoni di DAZN per presentare brevemente la sfida di San Siro partendo dal ritorno a San Siro di Dejan Stankovic: "Il primo ricordo di Stankovic? Ricordo tutta la squadra del Triplete, guardavo tutte le partite - ammette l'albanese -. Ora lo affronto, per me è un sogno. Voglio continuare così".