Kristjan Asllani arriva in postazione DAZN per la consueta presentazione di questo importante match di campionato contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “Il campionato sta andando molto bene, cercheremo di vincere anche stasera ma giocheremo contro una squadra molto difficile; faremo il possibile per prenderci i tre punti. Cerco sempre di sfruttare ogni opportunità, ho davanti dei giocatori importanti e io imparo. Hakan Calhanoglu mi ha aiutato tantissimo prima della partita, sono contento di avere a fianco un ragazzo così perché è importante”.