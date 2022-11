Le ultime dichiarazioni del nuovo ministro dello sport, Andrea Abodi, non sono andate giù al mondo del calcio. "Sulla rateizzazione degli arretrati fiscali l’atteggiamento del governo e del ministro dello Sport, Andrea Abodi, è stato deludente e poco coraggioso - ha dichiarato Urbano Cairo a Milano Finanza - Il calcio, che non ha ricevuto alcun sostegno al contrario del cinema, non ha santi in paradiso. È solo una mucca da mungere: zero aiuti.