Lunga intervista concessa dall’ex Napoli Salvatore Aronica ai microfoni di Notizie.com. L’ex difensore analizza così la lotta Scudetto in Serie A: “Il Napoli? Passo falso che può costare caro a poche giornate dalla fine - ha esordito -, visti anche i risultati delle rivali. Fare bottino pieno in casa significava poterci credere ancora tanto. Ora c’è l’obbligo di fare bene con la Roma lunedì e non è facile. Nell’ultimo periodo l’Inter ha dimostrato di avere continuità, compattezza e concretezza: vincere a Torino ha portato entusiasmo e sabato gli interisti hanno dato seguito alla bella vittoria ottenuta con la Juventus. Hanno quindi le carte in regola per raggiungere lo scudetto. Quest’anno c’è un equilibrio sostanziale: campionato avvincente, ma chi non lo vincerà avrà senza dubbio da rammaricarsi. Il Napoli è partito bene, l’Inter si è fermata nell’ultimo mese, il Milan ha avuto due stop in queste ultime gare: tra di loro si sono avvicendate ma nessuna ne ha approfittato”, ha concluso.