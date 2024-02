Col suo gol ha deciso la sfida di San Siro tra Inter e Atletico Madrid, una zampata in tap-in che permette ai nerazzurri di andare al ritorno al Civitas Metropolitano con un vantaggio molto pesante. E allora, il panel tecnico UEFA soprassiede sui precedenti errori sottoporta e proclama Marko Arnautovic Player of The Match con la seguente motivazione: "Ha cambiato l'Inter nel secondo tempo, mostrando un buon movimento tra le linee, creando occasioni e segnando".