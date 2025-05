Marko Arnautovic parla al canale Youtube dell'Inter all'inizio della settimana che porta alla finale di Champions League. "Sono molto orgoglioso di questa squadre e di tutti quelli che lavorano per la squadra. Non potrei immaginare due anni migliori di questi ultimi due. Voglio provare le stesse sensazioni vissute contro il Barcellona. In panchina soffriamo anche di più. Non puoi partecipare, sei solo lì a gridare a bordo campo. Prima delle partite parlo sempre con Denzel, Hakan e a volte Marko e gli dico: "E' arrivato il momento, questo è il palco e dobbiamo starci. Lasciamo stare per un attimo il campionato, ci sono altre partite su cui concentrarci", come ho detto a Denzel prima del Barcellona. Poi lui ha fatto delle cose fantastiche, da non credere. Ma sono davvero orgoglioso di questi ragazzi. Ogni giorno vengo qui felice. qualche volta stanco ma sempre orgoglioso di essere qui e di poter partecipare alla finale".

"La coesione del gruppo e la gestione del tecnico è stata molto importante - prosegue Arnautovic -. Cruciale dopo le sconfitte con Bologna e Milan. Il mister ci ha motivato tantissimo e ha fatto la differenza. Ci siamo parlati e tutti hanno detto la loro. Questo ci ha dato la marcia in più per non mollare".