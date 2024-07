L'eventuale addio alla Nazionale paventato da Marko Arnautovic dopo l'eliminazione da Euro 2024 per mano della Turchia sarebbe un colpo difficile da digerire per il calcio austriaco. A dirlo è Marc Janko, ex Nazionale austriaco oggi opinionista televisivo per Sky Sport in patria: "Se decidesse di ritirarsi, penso che lascerebbe un vuoto - le sue parole -. Gregoritsch ha fatto assolutamente il suo lavoro per la Nazionale, ma a Entrup e Weimann manca ancora qualcosa. Non voglio sottostimarli, ma Marko Arnautovic non può essere sostituito".